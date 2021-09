Ani v Třebíči ani v Pacově na postup do nejvyšší domácí soutěže nemyslí. Účast v baráži je pro ně příležitostí poměřit síly se soupeři s dalších částí republiky. „Cílem je co nejlepší umístění, jsme zvědaví, jak jsou na tom muži v dalších skupinách první ligy,“ řekl směrem k nadcházející sobotní baráži vedoucí mužského ligového družstva v Třebíči Jiří Kliner.

Podobná slova zaznívají také z Pacova. „Jedeme si zazávodit, čekáme zajímavé porovnání s dalšími družstvy. Děvčata se těší, chceme co nejlepší výsledek,“ poznamenal Pavel Zajíc, předseda pacovského atletického oddílu.

Myšlenky na extraligu ani v jednom z uvedených klubů nemají, a to hned z několika důvodů. Extraliga vyžaduje na jedné straně početnější a kvalitnější kádr, na druhé straně neskýtá pro soutěž družstev tolik příležitostí jako druhá nejvyšší soutěž. V běžném roce má první liga čtyři soutěžní kola, zatím extraliga pouze dvě, členům extraligových družstev zabírají další termíny nejrůznější individuální starty včetně mezinárodních mítinků.

Přesto s myšlenkami na letošní barážový bonus skládali v Třebíč a v Pacově co nejsilnější sestavy. „Nebude Michal Krátký, u něhož vyšetření odhalilo trhlinku ve svalu. Otazník visí nad starty Ondřeje Veselého, naopak Adam Havlíček by se mohl vrátit ke skoku o tyči, což je jeho nejsilnější disciplína. K dispozici by měli být i kluci, kteří u nás hostují z pražské Slavie,“ uvedl ke kádru na sobotu Jiří Kliner. V první lize se o nejvíc bodů zasloužili Adam Havlíček, Lukáš Přibyl (oba 50) a Tadeáš Janík (49).

Ani v Pacově nepočítají s většími absencemi, delší dobu kvůli problémům s achilovkou chyběla jen Anna Tousková. „V sobotu nebudou k dispozici Kateřina Douchová a Lucie Hájková, jinak bychom měli být kompletní,“ doplnil informace Pavel Zajíc. Nejvíc prvoligových bodů pro družstvo zařídily Dorota Skřivanová (87), Michaela Kovandová (67) a Renáta Tenklová (62).

V baráži se mohou objevit zajímavé atletické osobnosti. Členem Hvězdy Pardubice je třeba čerstvý juniorský mistr světa v hodu kladivem Jan Doležálek, který v Nairobi hodil s šestikilogramovým náčiním 77,83 metru a ovládl i domácí šampionát do 22 let, kde se házelo kladivem těžkým 7,25 kilogramu, výkonem 65,28. „Zazávodit si s takovým kladivářem by určitě bylo zajímavé,“ přemítal Jiří Kliner, který sám startuje v lize ve vrhačských disciplínách. Barvy Vítkovic pak hájí mimo jiné sprintér Zdeněk Stromšík, který je na stovce spoludržitelem národního rekordu 10,16.

Členkami pražského Olympu jsou pak finalistka olympijské patnáctistovky Kristiina Mäki nebo další reprezentantka Diana Mezuliáníková. Na extralize 22. srpna obě běžkyně (několikanásobné mistryně republiky na tratích od 800 do 5000 metrů) svůj klub reprezentovaly, Kristiina Mäki, která má vedle českého i finské občanství, poté odcestovala na závody do Finska.

Baráž o účast v extralize

Muži: Spartak Praha 4 (I. liga, skupina A, 1. místo), TJ Spartak Třebíč (I. liga, skupina A, 2. místo), TJ Sokol Hradec Králové (I. liga, skupina B, 1. místo), TJ Sokol Kolín-atletika (I. liga, skupina B, 2. místo), Atletický klub Olomouc A (I. liga, skupina C, 1. místo), TJ Sokol Opava (I. liga, skupina C, 2. místo), SSK Vítkovice (extraliga, 7. místo), Hvězda Pardubice (extraliga, 8. místo).

Ženy: ASK Slavia Praha (I. liga, skupina A, 1. místo), TJ Slavoj BANES Pacov (I. liga, skupina A, 2. místo), Atletika Stará Boleslav (I. liga, skupina B, 1. místo), TJ Sokol Kolín-atletika (I. liga, skupina B, 2. místo), PSK Olymp Praha (extraliga, 7. místo), Atletický klub Olomouc (I. liga, skupina C, 1. místo), TJ Sokol Opava (I. liga, skupina C, 2. místo).