První závod Českého poháru v aquatlonu proběhl první březnovou neděli ve Zlíně. Mezi účastníky nechyběla ani výprava Spartaku Třebíč. Nejlepšího výsledku dosáhl v kategorii nad šedesát let Petr Mejzlík, který vybojoval třetí místo.

Třebíčský triatlonista Petr Mejzlík (na archívním snímku uprostřed) zahájil sezónu třetím místem v Českém poháru v aquatlonu. | Foto: archiv Petra Mejzlíka

Letošní Český pohár v Aquatlonu má pět zastavení. První kolo ve Zlíně se odehrávalo na trati čtyři sta metrů plavání a pět kilometrů běhu.

V kategorii dospělých 20-29 let skončila třebíčská Eliška Maloušková devátá. Stanislav Mitiska (kategorie 50-59 let) byl čtvrtý, Petr Mejzlík (nad 60 let) třetí. „Hezký závod za krásného počasí. Obbsadili jsme třikrát nepopulární čtvrté místo,“ uvedl Mejzlík. Čtvrtí byli i mladší žákyně Sára Oborná a starší žák Matyáš Večeřa.

Další závod je na programu šestého dubna v Brně. Poté se po týdnu konají závody v Příbrami, Praze a Českých Budějovicích.

pm, pok, Karel Líbal