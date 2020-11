Bikini fitness je jedním z odvětví kulturistiky. „Mezi hlavní specifika této kategorie patří lehké osvalení, symetrie postavy přiměřená vyrýsovanost a ostrost svalů, celkový dojem a estetika závodnice. Hodnotí se elegance, půvab, ladnost při chůzi a pózingu, schopnost zaujmout porotu. Naopak body dolů jsou za celulitidu, velké procento tuku, ale i za přílišnou velikost svalů a jejich ostrost,“ vysvětlila závodnice Kamila Brzobohatá.

Úspěchy na soutěžích jsou odměnou za poctivou přípravu a tvrdý trénink. „Nejdůležitější a nejtěžší je určitě „focus“, být neustále maximálně soustředěná a oddaná svému cíli. Nevšímat si překážek, ale jít si za svým snem, nehledat výmluvy a být stoprocentně disciplinovaná. Ono to zní hrozně hezky takhle napsané, ale myslím si, že tohle je opravdu jedna z nejtěžších věcí a málokdo dokáže celou závodní přípravu dotáhnout až do úplného konce,“ popsala Brzobohatá.

Jak se udržet fit i během home office



2x denně jít na procházku, třeba s domácím mazlíčkem

3x týdně si zacvičit

pít dostatek tekutin

pestrá a vyvážená strava

jíst ovoce a zeleninu

Příprava na závody je dlouhodobým procesem. „Vlastně je celoroční, je to životní styl, kterému podřizuji všechno. Začíná to v kuchyni, kdy si i mimo soutěžní sezónu, svědomitě připravuji krabičky dle nastaveného kalorického příjmu. Dále je to celoroční dřina ve fitku a redukční dieta, kterou začínám zhruba tři měsíce před první soutěží. Deset dní před soutěží vyřazuji veškerá umělá sladidla a týden před soutěží nastává superkompenzace, kdy manipuluji s příjmem vody a soli. Poté následuje cukrovací fáze, kdy se snažím o maximální napumpování svalů a v těchto dnech už si dopřávám poslední kosmetické úpravy, jako třeba řasy a nehty,“ prozradila Kamila Brzobohatá.

Závodí zatím dva roky a už si vytvořila sbírku medailí. „Moje první soutěž byla Mistrovství Moravy a Slezska v roce 2019, kde jsem zvítězila ve své kategorii. Následovaly další čtyři soutěže v jarní sezóně, kde jsem většinou obsazovala zlaté příčky. Po roční pauze, jsem letos na podzim absolvovala tři soutěže, a to Mistrovství České republiky, kde jsem zvítězila ve své kategorii, dále Mistrovství Evropy, na kterém jsem vybojovala bronz a zatím poslední soutěž mezinárodní Diamond Cup Prague,“ sdělila Brzobohatá.

V netradičním koníčku podporuje Kamilu i její maminka. „Samozřejmě je to radost, když je dcera úspěšná v tom, co ji baví. Doma vidím i tu druhou stranu, disciplínu, odříkání a tvrdohlavost. Není to vždy lehké, ale svoji dceru jsem odmala podporovala ve všech jejích koníčcích a jsem jejím prvním a největším fanouškem,“ řekla Drahomíra Brzobohatá.

Ani nucené uzavření sportovišť a fitness center Kamile nezabránilo v přípravě na další závody. „ Momentálně jsem dost znepokojená a naštvaná, protože nám fitka zavřeli tři týdny před plánovaným Mistrovstvím světa, na které jsem měla letět do Španělska. Naštěstí mám ale pár známých, kteří mají výbavu na cvičení doma, takže se snažím pokračovat v přípravě tam. Je to náročné, ale snažím se vždy najít východisko namísto breku nad překážkami a když je snaha, všechno jde,“ komentovala Brzobohatá.

Nakonec na soutěž do Španělska závodnice neodjela. „Byla jsem nucena účast na mistrovství světa v Santa Susanně odmítnout i přes to, že mě nominoval český svaz kulturistiky. Vzhledem k uzavřeným fitness centrům jsem neměla možnost se na soutěž připravit. V domácích podmínkách se sice cvičit dá, ale pro vrcholového sportovce to nejsou úplně ideální podmínky pro přípravu na soutěž, Navíc opatření se v ČR i ve světě mění ze dne na den,

nemohla jsem si být jistá, zda mi den před soutěží třeba nezavřou hranice, a s tímto neklidným vědomím jsem již nechtěla dále pokračovat,“ vylíčila Kamila Brzobohatá.

Pokud budou moci v nejbližší době otevřít fitness centra, plánuje se bikini fitness závodnice zúčastnit prosincových soutěží, které zatím nebyly zrušené. V další úspěchy věří Kamilina maminka. „Vím, že mistrovství světa a další velké soutěže Kamča absolvuje v lepších časech, bude stoprocentně připravená a parádně si to užije.,“ dodala Drahomíra Brzobohatá.