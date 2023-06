Na Třebíčsku se ve čtvrtek 1. června mohou děti se svými rodiči vydat na letiště, kde bude v hasičském areálu připravený pestrý program pro děti. Ukážou se i policisté či hasiči. V Jaroměřicích oslavy pro dětí rozložili organizátoři do více dní. Stačí si vybrat.

Dětské odpoledne aneb Číměř pupkem světa. | Video: Deník/Jana Kudrhaltová

TŘEBÍČSKO

Za zábavou račte dál

Kdy: čtvrtek 1. června od 16.00

Kde: Moravské Budějovice, hasičský areál na letišti

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Za zábavou račte dál. Tak se jmenuje akce pro děti na letišti v Moravských Budějovicích. Návštěvníci se mohou těšit na skákací hrady, malování na obličej, uměleckého kováře, pískování, splétání copánků, hry na ukázky kriminalistické techniky, psovoda, na pořádkovou, dopravní a městskou policii a hasičskou techniku. Občerstvení zajištěno, koná se pouze v případě příznivého počasí.

Dny pro děti v Jaroměřicích

Kdy: 3., 6. a 8. června

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, různá místa

Proč přijít: Rovnou několik akcí pro děti chystají v Jaroměřicích nad Rokytnou. Dětský den v parku státního zámku se koná v sobotu od dvou hodin odpoledne, zájemci si projdou pohádkovou cestu. Na úterý 6. června je ve špitálu připravené od tří hodin společné hraní deskových her a ve čtvrtek 8. června čeká děti dopravní odpoledne na dětském dopravním hřišti. Ve tři hodiny odpoledne si návštěvníci budou moci půjčit autíčka a bude to spojené s dopravní výchovou dětí.

Zdroj: Deník/Jana Kudrhaltová

JIHLAVSKO

Den dětí na ranči v Telči

Kdy: čtvrtek 1. června od 13.00 do 18.00

Kde: Telč, Ranč Telč

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Den dětí na Ranči v Telči láká na den s Integrovaným záchranným systémem, představí se policisté, hasiči i záchranáři. Děti se mohou těšit na malování na obličej, jízdy na ponících a oslících, soutěže, hudbu nebo skvělou kuchyni. Akci si užijí velcí i malí.

Den dětí na městečku

Kdy: čtvrtek 1. června, po celý den

Kde: Stonařov, městečko

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Sokol Stonařov připravuje pro všechny děti při příležitosti jejich svátku na čtvrtek 1. června překvapení u sochy Sedláka. Děti si cestou do školy nebo kdykoli během dne mohou přijít na městečko k soše Sedláka, kde si mohou utrhnout malý dáreček z Bonbónovníku. Snad potěší.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Den dětí v pivovaru

Kdy: čtvrtek 1. června od 17.00

Kde: Polná, pivovar

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Divadelní odpoledne na den dětí v pivovaru. Představení se koná 1. června od pěti hodin odpoledne v polenském pivovaru. Divadlo Věž z Brna přiveze představení Včelí medvídci zpívají. Jde o zcela nové zpracování úspěšného představení, které přinese oblíbené písničky, spoustu postaviček. Představení je poetické, veselé a trvá okolo padesáti minut.

Den dětí v Brtnici

Kdy: sobota 3. června od 14.00 do 17.00

Kde: Brtnice, klášterní zahrada

Proč přijít: V klášterní zahradě v Brtnici se koná Dětský den s kouzelníkem Ondřejem Sládkem. Jde o mistra České republiky v moderní magii. Součástí akce bude kouzelnický workshop, jízda na koních, malování na obličej, mažoretky Brtnice, nafukování balonků, nafukovací atrakce, policejní auto a stanoviště s hrami. Bude se grilovat kýta a pro děti jsou nachystané odměny.

Zdroj: Youtube

Den dětí v letním kině

Kdy: sobota 3. června od 13.00 do 18.00

Kde: Jihlava, letní kino

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Největší dětský den na Vysočině s Hitrádiem Vysočina bude v letním kině v Jihlavě. Celé odpoledne na děti čekají tanečníci, hudebníci, žongléři, herci, sportovci a dohromady dvě stovky vystupujících. V zážitkových zónách si děti vyzkouší baseball, hokej, fotbal, americký fotbal, parkur, kick box nebo kobudo či lukostřelbu. Vyzkouší si virtuální realitu, překážkovou dráhu nebo akrobacii. Prohlédnou si techniku i výzbroj policie, užijí si na pohádkové scéně Horáckého divadla, stanou se moderátory. Nebudou chybět pohádkové postavy, projdou si stezku lesních dobrodruhů a za to budou moci zadarmo do zoo. Dobroty, zmrzliny, sladkosti a malování na obličej samozřejmostí.

PELHŘIMOVSKO

Dětský den v Žirovnici

Kdy: neděle 4. června od 14.00

Kde: Žirovnice, zámek

Proč přijít: Na zámku v Žirovnici se první červnovou neděli koná dětský den. Startuje ve dvě odpoledne a nese podtitul Putování za pohádkou. Pro děti je připravený pestrý program, který ve čtyři a v pět zakončí Divadelní spolek Žirovnice, který v sále zámku uvede pohádku O dvou sestrách. Na prvním nádvoří bude skákací hrad a občerstvení. Pořadatelé doporučují sportovní oblečení.

Den dětí v sadech

Kdy: sobota 3. června od 9.30

Kde: Pelhřimov, Městské sady

Proč přijít: Myslivci v Pelhřimově zvou na tematický dětský den. V Městských sadech Pelhřimov budou na programu soutěže v lesní pedagogice, kynologie, sokolníci, vábení zvěře a dovednostní soutěže. Doprovodný program zajistí trubači, projížďka kočárem a výstava trofejí v budově okresního mysliveckého spolku. Občerstvení zajištěno.

Zdroj: Deník/ Aneta Slavíková

Den dětí u kulturního domu

Kdy: čtvrtek 1. června od 14.00 do 17.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Proč přijít: Den dětí u kulturního domu Máj v Pelhřimově se koná ve čtvrtek. Na programu bude překážková dráha, sportovní areéna, Funzorbing, pásmo pohádek v kině, malování na obličej, ukázka vozů IZS, ukázka dravců, parkour, dětský dřevěný kolotoč, hudební aréna a nafukovací atrakce.

Dětský den v Humpolci

Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: Humpolec, areál automotokrosu

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Ve dvě hodiny odpoledne začíná v areálu automotokrosu v Humpolci dětský den. Na něm si návštěvníci zaskáčou na skákacím hradě, roztančí se na diskotéce, stanou se bagristy, mohou si nechat něco namalovat na obličej a nebo se projedou v super autem. Součástí bude i výstava vetránů. Konec je v půl šesté.

HAVLÍČKOBRODSKO

Dětský den ve dvorečku

Kdy: čtvrtek 1. června od 10.00 do 15.00

Kde: Family Point, Horní 197, Havlíčkův Brod

Proč přijít: Děti v Havlíčkově Brodě si mohou ve čtvrtek přijít užít dětský den na dvoreček ve Family Pointu. Pro děti bude nachystáno hned několik různých her, aktivit a hraček. S sebou si zájemci mají vzít hlavně dobrou náladu a chuť si hrát.

Den dětí v knihovně

Kdy: pátek 2. června od 14.00

Kde: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Krajská knihovna Vysočiny pořádá hravé odpoledne v knihovně u příležitosti dne dětí. Ve tři hodiny je nachystané v sále knihovny scénické čtení pro děti a jejich rodiče O rybáři a jeho ženě – Pierrot. Od dvou do pěti děti zažijí virtuální realitu, vyrábí si poznámkový bloček s knihařem Jaroslavem Těsnohlídkem a také mohou navštívit dílnu knihtisku s výtvarnou a divadelní skupinou Studio bez kliky. Na schodek knihovny si zájemci zahrají na rybáře. Odměna jistá.

Zdroj: Štěpánka Saadouni

ŽĎÁRSKO

Den dětí s putováním

Kdy: neděle 4. června od 13.00

Kde: Petrovice, Nové Město na Moravě

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Den dětí na téma Putování po České republice nachystali organizátoři v Petrovicích, místní části Nového Města na Moravě. Akce začíná v jednu hodinu odpoledne, registrovat do soutěží je možné do půl třetí. Poté vypukne soutěžní dění o odměny. Nebude chybět malování na obličej, skákací hrad a občerstvení.

Den dětí ve Žďáru

Kdy: čtvrtek 1. června od 14.00

Kde: Žďár nad Sázavou, budova muzea na tvrzi

Za kolik: vstupné 50 a 30 korun

Proč přijít: Zážitkové procházky Žďárem nad Sázavou čekají na návštěvníky dětského dne. Zájemci si mohou s muzejníky projít celou historii města. Že je to nuda? Vůbec. Zájemci potkají rytíře a dozví se zajímavé věci ze žďárské historie. Vyzkouší si zážitkové prohlídky jak se patří. Nutná je rezervace na telefonu: 736776840, prohlídky začínají ve dvě odpoledne a pak jsou vždy po půlhodině až do půl čtvrté. Sraz v budově muzea na tvrzi.

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová