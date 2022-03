Magazín víkendZdroj: DeníkHojivý účinek

Tento měsíc má premiéru nový celovečerní snímek Betlémské světlo, natočený Janem Svěrákem podle povídek jeho otce Zdeňka Svěráka. Je to už podeváté, co se syn a tatínek sešli u společného filmového projektu. A počtvrté, co Zdeňku Svěrákovi v hlavní roli spisovatele Karla Šejnohy hraje na plátně manželku Daniela Kolářová.