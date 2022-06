Miroslav LangZdroj: Deník/Roman Martínek

KOSTI V LESE VOJÁKOVI NEPATŘILY

Miloslav Lang

Habry

narozen 11. listopadu 1969

pátrání vyhlášeno 5. července 2004

V říjnu 2019 našel hledač pokladů v lese u Rybníčku na Havlíčkobrodsku kosterní ostatky staré několik let. Ihned se objevily spekulace, že by se mohlo jednat o ostatky Miroslava Langa, bývalého vojáka z nedalekých Habrů. Expertiza prokázala, že člověk, jemuž kosti patřily, byl zavražděn. Genetické testy ale vyloučily, že by byl obětí zmíněný voják. Za jakých okolností a proč Lang před tolika lety zmizel, je dosud obestřeno rouškou tajemství.

Lang nejprve pracoval v místním zemědělském družstvu, nakonec se stal vojákem z povolání. Narodil se v listopadu 1969 a zmizel v srpnu 2004, když odjel svým autem z Habrů do Tábora, kde sloužil. Manželce řekl, že se musí vrátit do kasáren, což dokládal SMS od nadřízeného. „Druhý den mi ještě volal, že jede do Prahy pro nějakou výhru. Tvrdil, že se mu porouchala baterka, asi u auta, protože to se našlo zaparkované u kasáren,“ vzpomínala jeho žena. Později zjistila, že manžel žil pravděpodobně dvojí život a v mnohém jí lhal. Podařilo se mu také nasekat statisícové dluhy, o nichž neměla ani tušení, a které pak musela splácet. Lang už se nikdy neozval, přestože v době, kdy zmizel, měl velmi dobrý vztah ke svým dvěma dětem školního věku. Mezi místními se mluvilo o tom, že odešel do cizinecké legie. Podle bývalé manželky je to ale nepravděpodobné: „O něčem takovém nikdy nemluvil."