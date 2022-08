Popsaná událost se stala minulý týden v Jihlavě. Kdo přesně nese vinu policisté nyní šetří. Ale právě nehody cyklistů na elektrických kolech v poslední době rostou. „Často mají na elektrokolech nepovolenou úpravu, kdy mohou jet více než pětadvacet kilometrů za hodinu. Navíc si je kupují i lidé, kteří na kole dříve nejezdili buď vůbec, nebo do sedla usedají po dlouhé době. Jsou to například senioři, kteří navíc často až přespříliš spoléhají na elektropohon. Myslí si třeba, že projedou křižovatku před přijíždějícím autem, ale neuvědomují si, že chvíli trvá, než motor takříkajíc zabere,“ vysvětluje mluvčí Besipu Kraje Vysočina Veronika Vošická Buráňová.

Takzvaně přečipované elektrokolo, které umožňuje jezdit rychleji, než by mělo, se po silnicích ani cyklostezkách nesmí pohybovat. „Ale ani běžní cyklisté mnohdy nejsou bez viny. Jejich kola často vůbec nemají povinnou výbavu. Pokud se jim stane nehoda, mohou mít kvůli tomu problémy,“ upozorňuje mluvčí s tím, že velký nešvar je i nenošení cyklistických přileb. „Ze statistik vyplývá, že sedmatřicet procent cyklistů, kteří na kole havarovali, by přežilo, kdyby přilbu měli,“ dodává Vošická Buráňová.

Právě statistiky o cyklistech přinášejí zajímavé údaje. Z údajů na webu Portalnehod.cz vyplývá, že cyklisté na Vysočině nejčastěji bourají v Jihlavě, Třebíči, v Pelhřimově, u Moravských Budějovic, Želetavy a u Velkého Dářka na Žďársku. Více však vypovídají čísla přepočtená na počet obyvatel. Z nich lze vyvodit, že Vysočina je pro milovníky kol šestý nejnebezpečnější kraj v republice. Za poslední dva roky zde došlo k více než osmnácti stům nehodám cyklistů. V přepočtu na tisíc obyvatel to je dvaadevadesát nehod.

Toto číslo je mnohem vyšší než v sousedním Jihomoravském i Jihočeském kraji. V obou připadá na tisíc obyvatel zhruba o dvacet nehod cyklistů méně. „Překvapuje mě to. Jezdím na cyklodovolenou na Pálavu a na Šumavu a kolařů je tam jako much. Řekl bych, že tam bude o to víc nehod. Ale ty kraje mají víc obyvatel, takže když se to přepočte, vychází z toho Vysočina asi opravdu hůře,“ zamýšlí se Ludvík Polák z Třebíče.

I kdyby se na Vysočině stala byť jen jediná dopravní nehoda, při které by cyklista zemřel, je to tragédie. Od ledna do konce června tohoto roku k nim ale došlo hned třikrát. „Během této doby vyjížděli policisté v našem kraji vyšetřovat nehody, na nichž mělo účast 97 cyklistů. Tři čtvrtiny z nich přitom nehodu zavinily. Tři cyklisté při nehodě zemřeli, čtyři další se těžce zranili a dalších téměř osmdesát cyklistů utrpělo lehké zranění. Pouze jedenáct cyklistů vyvázalo z nehody bez zranění. Ve dvanácti případech policisté zjistili, že cyklista byl v době nehody pod vlivem alkoholu,“ uvedla v červenci do tradičních půlročních přehledů policejní mluvčí Dana Čírtková.