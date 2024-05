VIDEO: Nehoda autobusu přímo před služebnou policie v Třebíči. Byl plný žáků

Policisté, kteří dnes v Třebíči krátce před jedenáctou hodinou dopolední vyšetřovali nehodu autobusu, to neměli na místo události nijak daleko. Havárie se totiž odehrála na Bráfově třídě přímo před jejich služebnou. Autobus byl plný žáků, kteří prý měli namířeno do Petrůvek. „Předjíždělo nás auto z levého pruhu. Řidič už to ale nestihl a narazil do nás,“ popsali účastníci nehody.

Nehoda autobusu na Bráfově třídě v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář