Podle něj začali technici na odstranění závady pracovat už v úterý večer. Kvůli popsaným potížím mohli postupovat jen velmi pomalu. „Mysleli jsme, že to stihneme aspoň do rána, ale podmínky jsou tak náročné, že práce pokračovaly až do dopoledne. V tuto chvíli by se ale měla provádět vlastní oprava, a tak doufáme, že ve středu odpoledne už bude vše hotovo,“ doplnil Hedbávný.

Havárie se stala na odbočce z hlavního zásobovacího řadu – přímo u mostu nad „Kočičinou“, který spojuje ulici Marii Majerové s Jelínkovou. Bez vody podle sdělení vodařů ale byly nejen tyto dvě ulice, ale také ulice Bartošova, U Studánky, Mládežnická, Na Svahu, Kpt. Jaroše a Františka Hrubína. Právě na poslední jmenované ulici sídlí Centrum volného času Hrubínka, kde má své zázemí i organizace Třebíčské centrum. To provozuje i dětskou skupinu, která situaci také musela řešit. „S kolegyněmi jsem šla koupit pitnou vodu, abychom ji měly aspoň pro děti. Na umývání jsme měly kbelíky. Ale ještě v sedm ráno jsme obvolávaly rodiče. Ti, kteří mohli, si nechali dítě doma. Dětí jsme tedy měly tentokrát méně – jen ty, jejichž rodiče opravdu museli do práce a nemohli si to zařídit jinak,“ popsala perné chvilky Jana Marešová z Třebíčského centra.

Na Hájku bydlí asi 4300 lidí. Ne všech se havárie dotkla. Mnozí ale museli využít cisterny s pitnou vodou. „Taky tam musím. Dneska se ve školní jídelně ani nevaří obědy, tak si musím něco připravit sama,“ uvedla seniorka Jitka Nováčková.

Na základní škole Kpt. Jaroše se nejen nevařily obědy, ale děti zde ani nešly do školy. „V souladu se školským zákonem vyhlašuji z organizačních a technických důvodů 8. června pro žáky školy volný den, a to z důvodu celodenní přerušení dodávky vody,“ informoval rodiče žáků ředitel školy Karel Dolák.

Zavřeno bylo i aquaparku Laguna, který stojí nedaleko, výpadky vody pocítili i na poliklinice v Jelínkově ulici.