Informaci potvrdila i policejní mluvčí Dana Čírtková. "Událost se stala v pátek 8. října v 16.40 hodin na trati u obce Číchov. Osobní vlak tam srazil nezletilého. Vrtulník ho dopravil do nemocnice v Brně," upřesnila.

Setkání člověka s vlakem je tragické a má vážné následky. To se stalo i na Třebíčsku. „K vážné události došlo v pátek v podvečer kolem 17. hodiny na trati Třebíč - Číchov. Na místě zasahovaly posádky záchranné služby z Třebíče a letecká záchranka z Jihlavy,“ informoval o nehodě v sobotu ráno mluvčí jihlavské záchranky Petr Janáček. Vrtulník dopravil podle Janáčka těžce zraněné dítě do nemocnice v Brně.

