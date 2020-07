V sobotu po třiadvacáté hodině se stala dopravní nehoda na silnici II/411 mezi obcemi Nové Syrovice a Dešov. „Pětadvacetiletý řidič jedoucí s vozidlem VW Passat, po předchozím požití alkoholických nápojů, ve směru od obce Nové Syrovice nepřizpůsobil rychlost jízdy a při jízdě po rovném úseku komunikace po projetí táhlou pravotočivou zatáčkou, vlivem rychlosti a své opilosti, uvedl vozidlo do smyku, který již nevyrovnal,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Auto vyjelo do protisměru a odtamtud do travnatého příkopu. Tam narazilo do kmene vzrostlého stromu. „Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče vozidla, který byl převezen vozidlem zdravotnické záchranné služby do nemocnice v Třebíči. K jinému zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda na vozidle ve výši pětašedesát tisíc korun,“ informovala Čírtková.