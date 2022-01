„Nepamatuji si, že by se u nás někdy stala podobná nehoda. Kolem rybníku jsem ráno projížděl deset minut před tím, než se nehoda stala. Projel jsem místem úplně bez problémů, i když silnice byla namrzlá. Asi to řidiče překvapilo. Ale je zkušený, jezdívá tudy do práce denně. Neumím si představit, jak se to mohlo stát,“ uvažoval starosta Bačic Bohumír Hutař.