Třebíč: U kaple narazilo auto do stromu. Řidič je v nemocnici

/FOTO/ Nárazem do stromu skončila jízda osobního auta v Třebíči. Řidiče sanitka odvezla do nemocnice. „V pondělí 11. října před půl čtvrtou odpoledne vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Třebíč k ohlášenému nárazu osobního vozidla do stromu v ulici U Kaple v Třebíči,“ informovala mluvčí hasičského záchranného sboru Petra Musilová.

Havárie v Třebíči. | Foto: Se souhlasem HZS Kraje Vysočina