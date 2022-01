Sedmasedmdesátiletá žena zmizela za dosud nevyjasněných okolností loni v pondělí 23. srpna. Podle policie byla naposledy spatřena v okolí Borovinského rybníka, kam chodívala na procházky.

Pátrání po pohřešované z Třebíče: spletli si ji se ženou v bílé bundě u Jinošova

Fotografie pohřešované důchodkyně se objevily ve všech médiích i na sociálních sítích. Příbuzní na facebooku založili skupinu – Hledání paní Spilkové. Lidé na této platformě sdíleli různé informace, ale především se obraceli na rodinu s podporou. „Upřímně doufám, že se již brzy dozvíme, co se s babičkou stalo. Kdo to nezažil, nikdy nepochopí, jaká to je bolest a beznaděj. Sama pořád nevím, jak to mám pobrat, jelikož babička byla můj nejbližší člověk,“ napsala v posledním příspěvku vnučka pohřešované.

Správce na žádost rodiny skupinu pozastavil 6. prosince. „Chtěla bych vám všem poděkovat za přízeň, ale je na čase se rozloučit a smazat tuto skupinu, byť je případ babičky stále neuzavřený. Pocházím z Třebíče, ale nebydlím zde již dlouho, tudíž se ke mně drby ani různé věci nedostanou. Dostávají se ke mně však velmi nemilé informace,“ napsala v úvodu vnučka.

Pátrání dobrovolníků

Vypátrat ztracenou ženu se snažilo i mnoho dobrovolníků. Ti se například v podvečer posledního prázdninového dne zapojili do pátrací akce mezi Starčí a Kracovicemi. Hledání ale úspěšné nebylo. Nepomohlo ani vylepování plakátů s fotografií ženy a základními informacemi o ní. Na výzvu rodiny obeslalo i město Třebíč starosty okolních obcí s prosbou o vylepení letáku. Objevily se tak třeba i v Jaroměřicích nad Rokytnou, nebo v Myslibořicích.

Dobrovolníci pátrají a vylepují letáky: hledání ženy z Třebíče spojuje lidi

Okolnosti zmizení Marie Spilkové z opatrnosti sledovali i kriminalisté se specializací na nejzávažnější zločiny. „Byli jsme s kolegy z Třebíče v kontaktu,“ konstatoval pouze šéf krajského oddělení vražd Pavel Kubiš.

Profil Marie Spilkové je v databázi pohřešovaných lidí na stránkách policie zatím stále aktivní. Výsledky kriminalistické expertízy by měly být známé zhruba do čtrnácti dnů.