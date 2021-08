Šestapadesátiletý řidič jízdní soupravy Volvo s návěsem jedoucí na Havlíčkův při předjíždění a následném zařazování ohrozil podle policie řidiče předjížděného osobního vozidla VW Passat.

„Řidič nákladního auta Volvo předjížděl v době, kdy se nemohl bezpečně zařadit před auto, které hodlal předjet. Současně ohrozil řidiče protijedoucích vozidel,“ informovala o nehodě, která se stala v pondělí 23. srpna kolem osmé v úterý 24. srpna policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zákaz předjíždění těžkotonážnímu pirátovi silnic nic neříkal. „Při následném zařazování do kolony vrazil kamion předním bokem do levého zadního boku osobního auta VW Passat. To dostalo smyk, přetočilo se do protisměru, kde se Passat srazil s autem Ford Mondeo,“ popsala průběh nehody Čírtková.

Řidička Fordu stihla pouze najet k pravému okraji silnice ve směru jízdy, srážce však nedokázala zabránit. Osobní auto Ford bylo odmrštěno do příkopu. „Při dopravní nehodě vznikla škoda na nákladním vozidle Volvo, autě VW a osobním autě Ford v celkové výši 175 tisíc. Při dopravní nehodě řidič z auta VW Passat a řidička z osobního auta Ford utrpěli lehká zranění. Záchranka je odvezla do nemocnice v Havlíčkově Brodě, kde byli hospitalizováni,“ doplnila Čírtková. Kontrolou policisté navíc zjistili, že auto VW Passat má neplatnou technickou prohlídku a špatné pneumatiky.