Střecha stodoly se náhle zřítila kvůli dešťům, ulice v Náměšti je zavřená

Až do odvolání je neprůjezdná a neprůchozí ulice Palackého v Náměšti. Zřítila se tam střecha stodoly, výrazně zasahuje do silnice. „Důrazně upozorňujeme občany, aby v žádném případě nevstupovali do vyhrazeného prostoru,“ požádali zástupci tamní radnice.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku