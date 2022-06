Kdo na Vysočině zmizel beze stopy: stařenka z Kamenice i Filipínka z Počátek

Už více než patnáct let pátrají kriminalisté po důchodkyni Marii Šmídové z Pelhřimovska. Za dosud nejasných okolností zmizela v listopadu 2006 a dodnes není jasné, co se se ženou, která by letos oslavila šestaosmdesát let, stalo.

Policejní pátrání. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Holubář