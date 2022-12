Od půlnoci do půl sedmé ráno zasahovali hasiči v kraji u řady dopravních nehod. „Sedmnáct minut po druhé ranní vyjeli hasiči k dopravní nehodě nákladního vozidla, ke které došlo na komunikaci u obce Častotice na Třebíčsku. Nákladní vůz skončil po nehodě převrácený mimo komunikaci na boku,“ sdělila mluvčí k první havárii Petra Musilová s tím, že se zranil řidič.

Silnice I/23 byla v úseku od Náměště nad Oslavou ke křižovatce na Studenec po nehodě uzavřená, nyní je průjezdná kyvadlově. Z havarovaného kamionu je nyní potřeba přeložit náklad. Provoz na místě řídí policie.

Další nehoda přišla před čtvrtou hodinou ráno na komunikaci u Speřic na Pelhřimovsku. Osobní vůz skončil po nehodě převrácený na boku. I tam to skončilo zraněním jedné osoby. U Samšína na Pelhřimovsku je pak dle informací mluvčí policie uvízlý kamion. „Máme od pěti hodin ráno hlášených sedm nehod,“ řekla v půl sedmé ráno Čírtková.

Sníh dělá na Vysočině problémy i s dodávkami elektřiny, nejvíce na Pelhřimovsku

Provoz komplikovaly i stromy na silnici, hasiči u nich jen od půlnoci do půl sedmé zasahovali šestnáctkrát a nejvíce jich bylo na Pelhřimovsku. „Po páté hodině ráno vyjely jednotky profesionálních hasičů ze stanic Velké Meziříčí a Třebíč k ohlášenému nárazu osobního vozidla do padlého stromu na komunikaci u Budišova na Třebíčsku,“ oznámila Musilová. Podobná nehoda se stala po třetí u Litkovic na Pelhřimovsku. Jen minutu po této nehodě havarovalo další auto u Třebenic na Třebíčsku.

O další vážné dopravní nehodě informovala policie dopoledne. V žirovnické Nádražní ulici spadla větev na střechu auta, to pak narazilo do stromu. „Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a jeho spolujedoucí, kteří byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni do nemocnice,“ informovala mluvčí Michaela Lébrová. Zároveň apelovala na řidiče, aby jezdili opatrně, v lesích a na mostech může být led.