„Informaci o znečištění rybníka jsme přijali a provedli jsme šetření. Na místě zasahovali hasiči a byly odebrány vzorky vody,“ informovala mluvčí policie Jana Kroutilová.

Jejich následná analýza odhalila příčinu úhynu. „Byly provedeny rozbory vzorků povrchové vody na několika místech na vodním toku i v rybníku. Jejich výsledky následně potvrdily, že úhyn ryb byl způsoben únikem silážních šťáv,“ sdělila mluvčí radnice v Třebíči Irini Martakidisová

Rybáři následně znečištěnou vodu řešili s majitelem zemědělského objektu. „Vlastník areálu ihned provedl okamžitá opatření na silážním žlabu. Společně s rybáři pak vykonali opatření vápněním i na rybníku Janák,“ doplnila Martakidisová.

Uhynulo přes půl tuny ryb

Po dokončení vápnění začali rybáři sčítat škody. „ „Zatím škoda vychází na necelých 72 tisíc korun. Vše co jsme museli odebrat, jsme vážili a sčítali. Vybrali jsme třiasedmdesát candátů, devatenáct štik, pětasedmdesát kaprů, devětačtyřicet amurů, 1420 cejnů a 1400 kusů bílé ryby. Celkem jsme odvezli do kafilérie 505 kilo ryb. Ještě čekáme, zda něco vyplave, ale zdá se, že už se to hodně zlepšilo. Tak doufám, že už to bude dobré,“ sčítal hospodář revíru Ladislav Malena.

Aby k podobným únikům nedocházelo, prověří zemědělec vodotěsnost nádrží. „Vlastník areálu v současné době řeší vodotěsnost silážního žlabu a jímek, aby se zabránilo dalším únikům,“ dodala Martakidisová.