Rozvodněná řeka Svratka v pondělí odřízla pro auta od okolního světa vesnici Sedliště, která spadá pod Jimramov na Žďársku. „Voda opadne pomalu, krajina je nasáklá. Očekávám, že nejdříve někdy v úterý ráno by mohla být - v současnosti zaplavená - silnice průjezdná,“ zmínil jimramovský starosta Josef Homolka.

Rozvodněná řeka odřízla Sedliště od světa. Dostat se do ní dá jen přes lávku. | Foto: Josef Homolka

Voda se tam rozlévá po loukách právě přes silnici. Další přístupová trasa, po které by se do vsi dalo vjet, je přeťatá stavební jámou, protože tam silničáři nechávají zbudovat nový mostek. Do Sedlišť se tak může jen pěšky, po lávce, kterou stavbaři udělali u stavby mostku. „Snad nebude nikdo potřebovat záchranku, než voda ustoupí,“ doufá starosta Homolka.