Sedmdesátiletý řidič osobního auta Ford Fusion jel od obce Šašovice směrem na silnici I/38 do Želetavy. Nevšiml si značky „dej přednost v jízdě“ a na to doplatil řidič motocyklu značky Yamaha, který jel po hlavní silnici. Při srážce auta a motocyklisty se zranil řidič v autě, kterého záchranka odvezla do nemocnice v Třebíči.

Motorkář na tom byl hůř. Z místa dopravní nehody ho transportoval vrtulník do nemocnice v Brně.

