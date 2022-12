Policie dorazila na místo s oznamovatelkou i jejím synem. V domě bylo možné vstoupit do garáže, za ní se však nacházely prosklené dveře. Ty byly zamčené, bylo však patrné, že klíč je do zámku vsunutý zevnitř. „Žena policistům uvedla, že je majitelkou domu a bratr v domě přebývá a hlídku požádala o neprodlený zákrok bez ohledu na vzniklou škodu. Vzhledem k tomu, že na místě hrozilo nebezpečí z prodlení a věc nesnesla odkladu, rozhodla se hlídka, že využije svého zákonného oprávnění a vstupní dveře překoná násilím za použití teleskopického obušku. Tím rozbila skleněnou výplň dveří a následně si vzniklým otvorem otevřela. Po vstupu do předsíně ale policisté zjistili, že jsou zamčené i další dveře vedoucí do kuchyně a dalších částí domu,“ uvedla dále mluvčí.

Tyto dveře policisté vytrhli ze zárubně a tím se mohli dostat i do ostatních částí domu. „Pod schodištěm za kuchyní nalezli nehybně ležícího muže vedle jeho invalidního vozíku. Zjevně otřesený muž byl sice při vědomí, ale utrpěl při pádu viditelné poranění hlavy a ruky,“ doplnila Čírtková.

Policisté muži pomohli a jeho sestra na místo přivolala zdravotnickou záchrannou službu. Její posádka pak zraněného invalidu odvezla k dalšímu vyšetření do třebíčské nemocnice.