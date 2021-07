Třiatřicetiletá Petra Pavlíková z Ostravska od konce května nekomunikuje se svou rodinou a ta se o ni bojí. Pátrají po ní proto i policisté, kteří se v pátek odpoledne v této souvislosti obrátili o pomoc na veřejnost. Naposledy ji svědci viděli minulý týden v Třebíči.

Pohřešovaná Petra Pavlíková. | Foto: se souhlasem Policie ČR

„Zdánlivé stáří pohřešované odpovídá věku v rozmezí od 30 do 40 let. Je hubené postavy, výšky mezi 165 až 168 cm. Má hnědé oči, v současnosti by měla mít vyholené vlasy, ale v minulosti měla vlasy krátké a obarvené na modro. Na rukou má tetování, zřejmě štíra,“ popsala hledanou policejní mluvčí Jana Kroutilová.