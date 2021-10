Na žádost Policie ČR byla v neděli dopoledne vyslána posádka z Nového Města na Moravě do obce Vlachovice, kde se objevilo velké množství válečné munice. Jednalo se o desítky ručních granátů a roznětek, které bylo nutné na místě řízeným odpalem zlikvidovat. Likvidace proběhla beze škody.

Jako první byly na místě pozemní posádky z Třebíče, které vážně zraněného pacienta připravily k leteckému transportu do traumacentra v Brně.

Záchranáři zasahovali v neděli také u dvou dopravních nehod motorkářů, které od sebe dělilo jen několik málo minut. K jedné z nich došlo krátce před třetí odpoledne na Žďársku, kam operátorky tísňové linky 155 vyslaly kromě pozemní posádky z Bystřice nad Pernštejnem i vrtulník Letecké záchranné služby z Jihlavy. „Řidič motocyklu naštěstí utrpěl lehčí zranění, se kterými byl převezen do nemocnice v Novém Městě na Moravě. Přímo z místa události byla letecká posádka odvolána k další dopravní nehodě motorkáře, ke které došlo kolem třetí hodiny odpoledne na Třebíčsku,“ informoval Janáček.

V noci z neděle na pondělí, krátce po jedné hodině, přijalo operační středisko krajské záchranky informaci o požáru bytu v Třešti. „Posádky z Jihlavy a Telče ošetřily na místě události dva lidi. Z toho jedna žena utrpěla těžká zranění. Na pomoc byl proto dovolán vrtulník letecké záchranné služby z Brna, který pacientku transportoval na popáleninovou kliniku,“ popsal situaci Janáček. Druhý člověk byl převezen do nemocnice v Jihlavě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.