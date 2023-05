Rozsáhlou pátrací akci museli ve čtvrtek zorganizovat policisté na Třebíčsku. Devadesátiletá seniorka odešla před osmou hodinou ranní ze svého domu v Krahulově, kam se však nevrátila a ani o sobě nedala vědět.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Policisté zjistili o ženě potřebné informace a ihned se pustili do pátrání. Do něj se zapojili také psovodi a profesionální i dobrovolní hasiči. „Seniorku se podařilo nalézt před desátou hodinou dopoledne v lesním terénu v katastru obce. Byla při vědomí, měla ale poranění a do péče ji převzala zdravotnická záchranná služba, která seniorku převezla do nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

