Traktor s nákladním autem převážejícím dřevo se srazily v ulici Želetavská v Jemnici. Nehoda se stala v pondělí po osmé hodině ráno.

Řidič traktoru s pracovním strojem jel ve směru od centra. „Při průjezdu zatáčkou nezvládl řízení soupravy, přejel do protisměru, kde narazil přední částí traktoru do boku nákladního vozidla Volvo,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Traktor byl po srážce odhozený mimo silnici a narazil do domu. Při nehodě se nikdo nezranil.

Dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů negativní. Škoda je přibližně sto osmdesát tisíc korun. „Řidič traktoru je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy,“ doplnila mluvčí.

