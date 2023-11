Zřejmě chvilkový spánek mohl za nehodu v Třebíči. Řidič při ní prorazil plot a vjel do zahrady.

Nehoda se stala v úterý před osmou hodinou ranní v ulici Táborská. Řidič auta značky Škoda Superb zřejmě za volantem nachvíli usnul a přejel do protisměru. „Automobil následně narazil do oplocení domu a poté sjel do zahrady, kde zůstal zaklíněný,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Při nehodě se zranil řidič i jeho spolujezdec. Oba dva převezli zdravotníci do třebíčské nemocnice. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Škoda je předběžně šest set tisíc korun.

