Příliš rychle zkoušela projet zatáčku řidička u Štěměch na Třebíčsku. Vyjela do protisměru a skončila v příkopu. Dostala pokutu.

Nehoda se stala v pondělí před čtvrtou hodinou odpoledne v katastru Štěměch. Šestatřicetiletá řidička jela peugeotem směrem od Markvartic. „Při projíždění zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy přejela do protisměru, následně narazila do svodidel a vyjela do příkopu,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Žena se nezranila tak, aby potřebovala lékařské ošetření. Dechová zkouška na alkohol byla negativní.

Škoda je přibližně třicet tisíc korun. „Řidička je podezřelá ze spáchání přestupkového jednání na úseku dopravy, které bylo vyřešeno na místě uložením pokuty v příkazním řízení,“ doplnila mluvčí.