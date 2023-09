Nešťastné chvíle za volantem prožila řidička nedaleko Mastníku na Třebíčsku. V úterý při cestě na Čáslavice havarovala po nesprávném předjíždění.

Při dopravní nehodě se řidička zranila a zdravotnickou záchrannou službou byla převezena na ošetření do nemocnice. | Foto: Policie ČR

Zrovna, když řidička předjížděla jiné auto, vyjelo další vozidlo z protisměru. “Při snaze zařadit se zpět do svého jízdního pruhu řidička nezvládla řízení, automobil se dostal do smyku a vjel do pole, kde se otočil,” uvedla mluvčí policie na Vysočině Jana Kroutilová.

Ke srážce s jiným vozidlem nedošlo, ale řidička se při nehodě zranila. Zdravotníci ji převezli k ošetření do nemocnice.

Alkohol u řidičky policisté dechovou zkouškou vyloučili. Při dopravní nehodě vznikla předběžně vyčíslená škoda za sto tisíc korun.