Mladou řidičku odvezla sanitka do nemocnice. „Jezdím tudy denně. Do protisměru se teď jezdí asi čtrnáct dní. Aut, která tu málem skončila ve výkopu v opravovaném pruhu, jsem za poslední dny viděl opravdu hodně. Plastové pangejty totiž řidiče do protisměru navedou na poslední chvíli. Navíc nejsou osvětlené. To je v šeru a v noci opravdu velký problém,“ řekl Deníku jeden z řidičů Pavel Gajdůšek.

Most se ve směru od Znojma nachází pod kopcem. Ve zmíněném úseku je sice semafor, který provoz pouští kyvadlově a omezená rychlost. Ale ani to podle Gajdůška nestačí. „Samozřejmě řidič musí přizpůsobit rychlost daným podmínkám a musí se v takových místech plně věnovat řízení. Jenže toto místo je opravdu problematické a špatně značené. Za tím si stojím. Řidiči, co to tu neznají, musí sledovat zelenou a auta před sebou, můžou lehce havarovat. I když jedou pomalu. A za tmy je to mnohem horší,“ dodal motorista.

Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky policisté u čtvrtečních nehod nezaznamenali, že by dopravní značení bylo nedostačující a řidiči byli v ohrožení. „Možnou roli sehrálo i to, že lidé často jezdí po paměti a nevěnují pozornost změnám ve značení. Druhá věc je i rychlost. Přesnou příčinu nehod v tuto chvíli ještě nevím. Dechové zkoušky u obou řidičů na alkohol byly negativní,“ uvedl policista.

Na místě zasahovali ve čtvrtek ráno také hasiči. Nabouraná auta vytáhli z příkopu jeřábem. „Auta jsme vytáhli zpět na silnici po deváté hodině dopoledne,“ informoval o zásahu mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Zmíněným úsekem často projíždí i starosta obce Grešlové Mýto Karel Svoboda. Podle něj je úsek přehledný. Problém vidí v tom, že někteří z řidičů při jízdě z kopce před mostem jedou příliš rychle. „Zatím se na obec nikdo neobrátil, že by opravy mostu byly špatně označené a někomu tak hrozilo nějaké nebezpečí,“ řekl Deníku Svoboda.

Podobně to vidí i další řidiči, kteří nehody komentovali na sociálních sítích. „Můj názor je, že kdyby se dotyční dostatečně věnovali řízení, tak se tohle nemohlo stát. Vždyť je to tam už skoro půl roku a jestli to byli navíc místní, tak o tom museli vědět. Je to tam značné úplně normálně,“ napsal například Tomáš Srp.