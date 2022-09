Řidič vjel mezi Třebíčí a Vladislaví do protisměru, při nehodě zemřel

Celá akce trvala hodinu a půl, přičemž na místě byla sanitka z Náměště nad Oslavou a vrtulník leteckých záchranářů z Jihlavy. Raněného se nakonec povedlo předat do traumacentra. A to hodinu a půl od nahlášení události. „Všichni, co se do záchrany zapojili si zaslouží velké poděkování, byli skvělí," doplnil Vaňatka.