Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové důchodkyně odešla v pondělí 23. srpna v přesně nezjištěnou dobu z místa bydliště a dosud o sobě nikomu nepodala žádnou zprávu. „V pondělí odpoledne, zhruba kolem třetí hodiny, ale byla spatřena v okolí Borovinského rybníka, kam chodívala na procházky,“ upřesnila Čírtková. Žena doma nechala mobilní telefon. Policisté hned začali prověřovat místa, kde by se důchodkyně mohla nacházet. „Kontaktovali ostatní příbuzné seniorky, sousedy a známé. Prověřili také zdravotnická zařízení, kontaktovali její ošetřující lékařku, ale vše zatím bezvýsledně,“ popsala Čírtková postup pátrání. Ještě v pondělí v noci se rozjela pátrací akce, do níž byl nasazen policejní vrtulník.

Pátrací akce za účasti pětadvaceti policistů, včetně policejních psovodů a vrtulníku letecké služby Policie ČR, pokračovala také v úterý 24. srpna během celého dne. „Do pátrání se zapojili také policejní potápěči, kteří prohledali zejména Borovinský rybník a zadržovací nádrž nad rybníkem. Pátrací akce skončila večer, opět s negativním výsledkem,“ dodala Čírtková. V pátrání pokračují policisté také ve středu 25. srpna. Už od rána prohledávali prostor v chatové oblasti Poušov u Třebíče a policejní potápěči pátrají na rybníce u obce Stařeč. Jsou to místa, kam žena chodila na procházky.

Pohřešovaná žena je zhruba 155 centimetrů vysoká, má hubenou postavu, šedé krátké vlasy. „Popis jejího oblečení k dispozici nemáme, policistům se nepodařilo zjistit, co měla v době odchodu z domova na sobě. Pokud by měl něco z veřejnosti informace o tom, kde se žena nachází nebo by ji někde potkal, kontaktujte linku 158,“ zdůraznila Čírtková.