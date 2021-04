Auto vjelo sanitce do cesty: zraněný je i pacient, kterého vezla k transplantaci

V sobotu ráno vezla posádka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina pacienta do pražského IKEMu, kde má podstoupit transplantaci srdce. Jejich cesta ale skončila v Úvalech u Prahy, kde vjel řidič osobáku sanitce do cesty, a ta následně narazila ještě do protijedoucího auta. Při nehodě se zranilo celkem pět lidí.

V sobotu ráno se kolem sedmé hodiny srazila sanitka ZZS Kraje Vysočina s osobákem v Úvalech u Prahy. | Foto: Modrahvezdazivota.cz