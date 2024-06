Vražda oné zpěvačky (která mimo jiné velmi pomáhala handicapovaným, a proto v roce 2013 také vystoupila právě v Třebíči na plesu spolku Míša&Míša) je o to smutnější, že pachatelem byl její manžel – a že ji zabil v domě, kde byly i jejich tři děti. Z těch jsou nyní sirotci, neboť ihned po činu spáchal sebevraždu. Když zprávu o této hrůze uveřejnily české weby, objevily se směrem ke zpěvačce komentáře typu „Neznám“. Ti lidé vůbec neprojevili lítost nad tím, co se stalo, a snad je ani nezamrazilo nad osudem těch tří dětí.

Při požáru v Třebíči neutrpěli škodu „jen“ ti, jimž vyhořel byt, ale i lidé, jimž byty zničila voda při hašení. Město Třebíč proto vyhlásilo finanční sbírku na pomoc všem poškozeným. Jenže v domě žije i jeden zastupitel. A někteří jedinci, zřejmě chudí duchem, na sociálních sítích ihned začali spekulovat, že se sbírka koná jen z tohoto důvodu. Jako by město podobnou akci pořádalo poprvé.

Člověka maně napadne, jak by se dotyční chovali, kdyby byli blízkými oné zpěvačky, nebo kdyby také bydleli v onom vyhořelém domě. To by je pak asi hodně rychle opustila jejich zášť a okázalé ignorantství, jímž dávají najevo, jak moc jim je lhostejný osud lidí, které postihlo neštěstí.