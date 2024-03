Článek na webu Třebíčského deníku vyšel v úterý před jedenáctou hodinou dopolední – a netrvalo ani tři hodiny, aby si pomocí něj třebíčská opozice nekopla do vedení města. Odkaz na článek zveřejnila na svém facebooku s komentářem, že se v Třebíči nyní nenachází jediná bezbariérová pošta a že za vše může starosta Pavel Pacal s místostarostou Milošem Hrůzou.

Budova třebíčské pošty je v dezolátním stavu. Pošťáci z ní chtějí odejít

Ať jsou ti dva, jací jsou, toto se jim zkrátka přišít nedá. Když Česká pošta rušila své pobočky, s jejími zástupci představitelé města jednali. Ale pošta si své záměry prosazuje bez ohledu na názory lidí či municipalit a jejím manažerům je zjevně fuk, že v Třebíči platí nájem za budovu, která zaměstnancům padá na hlavu a ve které se klienti drápou do patra po schodech temnými chodbami, za něž by se nemusela stydět ani věznice ve Valdicích.

Hlavní pošta v Třebíči aneb Když na neschopnost manažerů doplácejí běžní lidé

Opozice zneužívá problému s poštou jen k politickému boji. Jenže ten problém je celospolečenský, a tak by radniční i opoziční partaje měly konečně aspoň jednou zakopat válečnou sekeru, přestat na sebe štěkat na zasedání zastupitelstva a místo toho problém řešit pospolu a hlavně v klidu. Lidem by to pomohlo rozhodně více než neustálé hádky a útoky, které nikam nevedou.