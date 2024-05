V Třebíči odhalili další Kameny zmizelých , tzv. Stolpersteiny. Ty po celé Evropě označují domy, kde před válkou bydleli židé, posléze zavraždění v nacistických koncentrácích. Na první pohled jde o připomínku velmi smutné historie – na pohled druhý je to ale i vhled na trpkou současnost. Obrázky ze soudobé západní Evropy či amerických univerzit se totiž silně podobají Německu poloviny třicátých let.

Židé jsou opět napadáni, útočí se na synagogy, studenti na univerzitách brání židovským kolegům ve vstupu. Dokonce i v Praze parta anonymních aktivistů žádala odvolání přední české odbornice na izraelsko-arabské vztahy Ireny Kalhousové z Karlovy univerzity. Vedení školy má naštěstí zdravý rozum, a tak ony novodobé inkvizitory poslalo k šípku.

Vzpomínka na oběti holocaustu: Kameny zmizelých uctí židovskou rodinu z Okříšek

Tyto útoky na židy trvají už léta, zesílily ale poté, co Izrael zahájil operaci v Gaze proti teroristům z Hamásu. Je to odpověď na pogrom, během nějž teroristé loni v říjnu povraždili přes tisíc lidí. Jistě, Gazané trpí a jsou tam tisíce obětí (dodejme, že údaje o nich ale dodávají hamásovci), to je však pro aktivisty jen záminka. Jejich cílem je zničení Izraele a nenávist k židům jako taková.

Kam až může tento fanatismus zajít, ukazují právě Stolpersteiny. Ty se vztahují ke druhé světové válce – ale při pohledu na davy volající po smrti židů se nelze ubránit jistým obavám. Obavám, že bude-li svět tuto nenávist tolerovat, Stolpersteinů značně přibyde. Jen data na nich budou novější.