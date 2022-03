U nás na Vysočině je Jaderná elektrárna Dukovany, v jižních Čechách Temelín. Pro své chladicí věže používají vodu z blízkých přehrad – v případě Dukovan je to Vodní nádrž Dalešice, v případě Temelína nedaleká přehrada Hněvkovice. Záporožská jaderná elektrárna k chlazení používá Kachovskou přehradu.

Pokud by tedy někdo chtěl vyřadit jaderné elektrárny z provozu a udělat to aspoň trochu civilizovaně (dá-li se v případě války vůbec o něčem takovém mluvit), stačilo by rozstřílet hráze těchto přehrad. Nedostatek vody by zapříčinil, že by se elektrárna stejně musela vypnout.

Přímý útok na elektrárnu je ale zcela nepochopitelný jak z lidského, tak vojenského hlediska. Ruské velení vědělo, že zásah může poškodit reaktory, přesto dal někdo z generálů, či možná sám Putin, k útoku rozkaz. Ohrozil tak miliony životů nejen na Ukrajině a v Rusku samotném, protože elektrárna se nachází jen asi dvě stě kilometrů od ruských hranic, ale i v celé Evropě. Vlastně je to podobné, jako kdyby zaútočili přímo na Dukovany. Kvůli radioaktivnímu mraku, který by se rozšířil tisíce kilometrů daleko, by totiž následky byly stejné pro značnou část Evropanů. Nemoci z ozáření a velice kruté pozvolné umírání.