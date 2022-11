Na benzince v Třebíči zastavilo auto, v němž seděl mladý muž. Na sobě měl triko Dukly Jihlava. To popudilo dva jiné muže, zřejmě fanoušky Horácké Slavie Třebíč, kteří k němu přiběhli a žádali ho, ať jim triko vydá. Mladík se před nimi chtěl v autě zavřít, oni ale otevřeli dveře a donutili ho triko sundat. Teprve pak ho nechali odjet. Nyní je policisté stíhají pro trestný čin loupeže.

Slovo loupež řadě lidí nezní nijak hrozivě. Snad kvůli tomu, že loupežníci (synonymum „lupič“ nechme stranou) bývají v pohádkách docela sympatičtí. Rumcajs, Lotrando či Sarka Farka. Jenže loupež je opravdu závažný zločin. Není to krádež, kdy pachatel nikoho neohrožuje a „jen“ krade. V případě loupeže užívá násilí vůči své oběti.

Hokejový fanoušek Dukly přišel v Třebíči o tričko, obviněným hrozí vězení

Řeklo by se, že uloupit triko je klukovina. Jenže oni třebíčští loupežníci žádní kluci nejsou. Oběma je šestadvacet. Pravda, rozlítí-li je něco tak banálního, jako je oděv v barvě nenáviděného týmu, asi moc rozumu nepobrali. Ale občanky zřejmě mají, a tak jsou za své činy plně odpovědní.

Teď jim hrozí až deset let za mřížemi. Zdá se to hodně, ale loupež je násilný trestný čin. A tak je k tomu potřeba i přistupovat, byť se jedná jen o jedno jediné triko. Trest těmto třebíčským loupežníkům by měl být jasným vzkazem všem jim podobným, kteří sportovní fandění neberou jako odpočinkovou zábavu, ale jako fanatismus. Fanatismus, jímž dělají ostudu nejen svému týmu, ale i svému městu.