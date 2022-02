Participativní rozpočet, ač to slovo zní trochu jako jazykolam, je ve své podstatě krokem správným směrem. Neznamená nic jiného, než že radnice dá část peněz z obecní kasy obyvatelům a ti si sami poví, co za ně chtějí opravit, vylepšit či vybudovat. Na Vysočině začala s tímto přístupem radnice ve Žďáru nad Sázavou v roce 2016, pak se přidala další města a obce. Nejnověji se občanů zeptají, co chtějí, i ve Velkém Meziříčí.

Takový systém se hodí všem. Je to jako když dospívající mládež dostane místo věcného dárku peníze, protože rodiče neví, co koupit. Vedení města v tomto případě nemusí přemýšlet, co by lidé asi tak nejvíce potřebovali a ocenili. Obyvatelé pak často sami ví nejlépe, co by bylo potřeba, tak si o to řeknou a mají slušnou šanci, že uspějí. Maminkám s dětmi často chybí hřiště, sportovcům workoutové prvky, seniorům obchody a řidiči obvykle ví o nějakém tom rozbitém asfaltu nebo chybějícím parkovišti.

Vylepšit své okolí: o tom mohou poprvé rozhodnout i lidé ve Velkém Meziříčí

Fakt ovšem je, že se většinou nedostane na všechny. Radnice tak rozhodne, co vůbec lze realizovat a pak už zase dá prostor lidem, kteří dle různých klíčů vybírají. To je prostě fér – kdo svým nápadem nadchne nejvíc dalších lidí, ten se může těšit na realizaci. Samozřejmě, na druhou stranu ne každý využije možnost hlasovat, ale to je stejné jako u voleb. Ono je totiž zjevně jednodušší jen z podstaty věci nadávat, jak je všechno špatně, než obětovat pár minut svého času a podpořit projekt, který by třeba i ten mrzout nakonec uvítal.