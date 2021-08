Vzpomínám si, jak jsem před pár lety byl na začátku léta ve větší vesnici, kde zrovna zákaz napouštění bazénů platil. Nikdo to ale moc neřešil – někteří si bazény napouštěli v noci, ti otrlejší klidně i ve dne. A nic se nestalo – oni se během léta mohli koupat a ostatní se na suchu neocitli. Není problém, chtělo by se říct.

Zajímalo by mě ale, co by se stalo, kdyby voda prostě došla. Z bazénu vrátit do vodovodních trubek dost dobře nejde, sousedi moc dobře ví, komu voda do bazénu doslova nespadla z nebe a najednou není z čeho si uvařit kafe, o splachování záchodu a sprchování ani nemluvě. V takovém případě bych pak navrhoval, aby se všichni bez bazénů přišli vykoupat k těm, co si napustili bazén, přestože nesměli.

Ale to se nestane. Starosta je totiž od slova starat se. A tak když dojde voda, objedná cisternu. Objedná někoho, kdo zjistí, kde v blízkosti obce by mohla voda být. A objedná i firmu, která udělá nové vrty a vody bude zase dost. Není problém, chtělo by se říct.