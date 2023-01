Někdo by mohl namítnout, že kvůli několika nemocným snad ani není potřeba takové manévry dělat. Vyjde to určitě přinejmenším na desítky tisíc korun, chod drive-in stanoviště navíc částečně zajišťovali hasiči, kteří by mohli být potřeba jinde.

Jenže možnost vyjádřit se k veřejnému dění není totéž, jako si koupit v krámu housku. Demokracie něco stojí. Možnost hlasovat, delegovat do svých funkcí naše zástupce – to všechno jsou práva, která má každý z nás a u nichž se nelze ohlížet na peníze. Jsou to hodnoty, jimiž utváříme společnost. A ač si to možná ani neuvědomujeme, jsou to také hodnoty, jimiž fakticky řídíme své životy.

Je proto jedině dobře, že lidé možnost volit do přenosné urny či na drive-in stanovištích mají. Institucím zajišťujícím průběh tohoto neobvyklého hlasování za jejich práci patří veliký dík. A ještě větší dík patří oněm sedmi statečným voličům. I přesto, že jim v danou chvíli možná nebylo úplně nejlépe, se rozhodli využít výhod, které jim demokracie nabízí.