Kolegyně Iva Haghofer zavzpomínala, jak v roce 2015 jednaly ve Valticích dvě vlády – ta česká, vedená premiérem Bohuslavem Sobotkou, a ta slovenská, v jejímž čele stál stejně jako dnes Robert Fico. Nemá smysl připomínat, že na Fica byl před několika dny spáchán atentát. Ví to každý – už se ale pozapomnělo, že brutálnímu fyzickému útoku čelil i Sobotka. Ten mimochodem pochází z jihomoravských Telnic.

Nešlo samozřejmě o žádný atentát. V roce 2010 Sobotku, tehdy ministra financí, v Brně inzultoval opilý muž. Avšak tak rázně, že i Sobotka skončil na pár dní v nemocnici a ještě dlouho nosil ochranný límec.

Jistě, pokus o promyšlenou politickou vraždu a opilecký výpad mají k sobě daleko. Jenže podobných případů se dá najít mnohem víc. A nemusí jít jen o vrcholné činitele. I bývalý místostarosta Třebíče Miloš Mašek si po potyčce s nespokojeným občanem přímo ve své kanceláři poležel v nemocnici. V brněnských Černovicích se nedávno předvedl předseda tamního kontrolního výboru Antonín Pavlica. Nejdřív napadl místostarostu Davida Rampulu a pak prý vulgárně vyhrožoval starostce Petře Quittové.

Problém je, že si mnozí frustrovaní jedinci myslí, že politici „můžou za všechno“. Ano, v totalitě to tak může být, ale v našich končinách jsou od těch nejnižších po ty nejvyšší na své pozice nominováni na základě demokratických voleb. A to včetně Fica, o němž si mnozí mohou myslet svoje. Má-li tedy někdo na daného politika vztek, ať si to s ním vyřídí ve volbách – a ne pěstmi, či dokonce kulkou.