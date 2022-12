To je celoroční spotřeba téměř tří stovek domácností. Parkovacích míst je tam přitom přes tři sta. Pokud se tedy lidé žijící v rodinných domech trochu uskromní, stačí si nad parkovací plácek před domem dát fotovoltaiku a být nezávislí. Kdo má přístřešek, má to ještě jednodušší. Kdo naopak nemá plácek, může využít střechu garáže nebo domu. Zní to až neuvěřitelně snadně.

Druhá elektrárna v Dukovanech: parkoviště vyrábí energii z odlesků od aut

Jak už to tak ale bývá, až tak jednoduché to není. Když opomineme současný nedostatek na trhu se „soláry“, nejvíce energie fotovoltaika dodává v létě. Naopak největší spotřeba je v zimě, tím spíš při vytápění elektřinou. Ne že by v zimě nedodala nic, ale je to prostě málo. Navíc nesmí být panely pod sněhem, což je další komplikace. Přesto však jde jednoznačně o příklad dobré praxe, který stojí minimálně za zvážení. A když nenajde uplatnění u běžných domácností, tak alespoň u firem, které takové parkoviště mají tak jako tak.