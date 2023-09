Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Třebíčské zastupitelstvo ve čtvrtek jednalo o cenách města. Jde o prestižní ocenění významných osobností, výše už je jen čestné občanství. Neklame-li mě paměť, zastupitelé v tomto ohledu vždy rozhodovali jednomyslně. Tedy až do čtvrtka.

Navrženi byli hudebník Václav Šalbaba, výtvarník Vojtěch Kolařík a bývalý starosta Pavel Heřman. Hlasovat se mělo v bloku, zastupitel Václav Lhotský ale žádal jednat o každém jménu zvlášť. To bylo umožněno – přičemž pro Šalbabu s Kolaříkem hlasovali všichni přítomní. V případě Heřmana však dva (jeden z nich byl Lhotský) byli proti a jeden se zdržel. Návrh i tak prošel, ale vzhledem k tomu, že snad veškerá dřívější hlasování byla stoprocentní, Heřmanovi to asi zkazilo den.

Opravdu se nabízí otázka, zda je ceny města vůbec hoden. Nikdo mu neupírá zásluhy o zapsání Třebíče do Unesco, povahově je to ale člověk, jenž ne všem sedí. Už jeho politická turistika (v různých volbách kandidoval za OF, ODS, DEU, US-DEU, KDU-ČSL, Heřman zpátky na radnici!, volbaTR) čemusi napovídá. Navíc je známý tím, že nerad vnímá cizí názory, což se ukázalo hlavně po jeho návratu na post starosty roku 2010. Dost úředníků mělo tehdy pocit, že zamrzl v devadesátkách.

Ať si ale cenu města klidně převezme. Třeba se při pohledu na ni zamyslí nad tím, proč se do dějin Třebíče zapsal jako asi první člověk, nad nímž se zastupitelé jednoznačně neshodli, a proč mu někteří lidé nedůvěřují.