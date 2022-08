Jihlavská radnice oznámila, že veřejné záchody pod obchodním domem na Masarykově náměstí zavřou. Místo nich mohou lidé bezplatně navštívit záchody v nedaleké Radniční restauraci a ve Zlaté Hvězdě. Jihlava si přeje postavit sportovní halu za miliardy, ale na udržení veřejného WC nemá peníze. Je to prý o prioritách. Jak pro koho. Záchody v Radniční restauraci jsou prý bezplatné, ale úplně pravda to není. Po zástupech hostů musí někdo uklidit. To není levné ani příjemné.