Kupříkladu „kastelán hradu Karlštejn“, který skutečně kandiduje v Jaroměřicích. Hned nám na mysli vytane známý muzikál. Téměř idylicky zní povolání „účetní v. v.“. Nikoli snad kvůli tomu účetnímu, ale kvůli oné zkratce v. v., tedy ve výslužbě. Jeden by myslel, že tento prvorepublikový relikt už dávno zmizel v jazykovědném prachu a ejhle, on stále žije! Hned máme chuť pustit si nějaký film s Oldřichem Novým. A co takhle „kalič“? Zde už není nutné cokoli dále rozvádět.

Krásnější část lidstva míří do voleb, v Koutech mají ženy i vlastní kandidátku

Jiný kandidát se označil za „majitele dvou značkových prodejen“. To „značkových“ je důležité – přece nenapíše, že prodává nějaký šunt, byť by to stokrát byla pravda.

A co třeba „prezident české Muaythai asociace“? Paráda, dokonce i prezident chce do komunálu. Sice to Muaythai, či kýho výra, zní docela zlověstně, ale asi to bude nějaká obršarže, ať už dotyčný vlastně dělá cokoli.

Jsou však povolání, u nichž tuto hru hrát nelze. U takového „junior controllera“ jsme si jisti leda tím, že dotyčný cosi kontroluje. Co nebo koho, netušíme. A opravdovou hádankou zůstává „perform team member v Nordic PHC teamu“. Ať už tento kandidát působí v jakémkoli oboru, voliče-snílka tím asi neuchvátí. Jednoduše proto, že srozumitelná je mu v tomto případě jedině předložka „v“.