Mít dobré sousedské vztahy, je základ úspěšného soužití mezi lidmi i státy. Ukrajinci o tom ví své. Jenže, jak si vybrat dobrého souseda a co to vlastně znamená, dobrý soused?

Žiji na vesnici už více než pětadvacet let a v tomto prostředí jsou sousedské vztahy ještě důležitější, než například ve městech, kde se často v paneláku lidi navzájem vůbec neznají, byť vedle sebe žijí mnohem blíž, než lidé na vesnici.

Mít dobré sousedské vztahy vlastně žádná maličkost není. Ve své novinářské praxi už jsem zažil kauzy, jejichž hlavní příčinou sporu byly narušené vztahy mezi sousedy. Bylo tragikomické sledovat, jak se lidé k sobě dokážou chovat jen kvůli banálnímu sporu o přesahující větve stromu na cizí pozemek.

Často šlo o vyhrocené postoje, závist na obou stranách. Nedávno jsem si postavil terasu, z níž je úžasný výhled do krajiny, říkám tomu zelené moře, a vše ještě umocňuje to, že jde o západní stranu. Mé štěstí netrvalo příliš dlouho, protože se soused rozhodl postavit přímo do středu mého meditativního výhledu železnou boudu s plechovou střechou.

Měl jsem vztek, ale to je tak asi všechno, co jsem mohl dělat. Už jsem mu odpustil. Dobré sousedy si člověk jen tak nevybere, na druhou stranu bychom neměli rezignovat na snahu si lepší vztahy budovat a udržovat ve vzájemném respektu, prosté předsudků a zbrklých odsudků. Mějte dobré sousedy a hlavně, buďte dobrými sousedy i vy.