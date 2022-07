Prázdniny začaly a lidé odjíždí na dovolené. Tomu předchází často dlouhý proces rozhodování a plánování, který může trvat i několik měsíců. Kam se vydat, k moři? Nebo po Česku? Pod stan a do kempu? Nebo do hotelu? Na jak dlouho? Letět nebo jet autem? Když už se tedy konečně rozhodneme, začíná dlouhé těšení a připravování.

Nakupování věcí, které využijeme a plánování aktivit, které zaručeně musíme stihnout. Těsně před termínem řešíme další otázky: Co sbalit s sebou? Co když bude zima? Nebude toho málo? Ta knížka, kterou se již rok snažíme přečíst nesmí v kufru chybět. Nakonec pak každý stejně veze kufr plný zbytečných věcí, aby nakonec zjistil, že doma v ranním spěchu zapomněl kartáček na zuby nebo peněženku. Z přípravy dovolené se pak často stává plánování plné stresu, při kterém snad ani není prostor na těšení. Ve spěchu se potom lidé na dovolené snaží všechno stihnout a vidět, až jim nakonec volno uteče jako voda.

Častokrát dokonce od lidí, kteří se z dovolené vrátí, slýcháme, že by potřebovali další. Dovolená by neměla být stres a spěch, ale chvíle prožité s nejbližšími. A třeba plná lenošení nebo plná aktivit, které máme nejraději. Hlavní přece je: chvíle volna si co nejvíce užít.