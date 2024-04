Kdokoli se pohybuje po Moravských Budějovicích, ať už místní, nebo návštěvník, měl by vždy pamatovat na to, aby si do batůžku přibalil zahradnické náčiní. Motyčku, rýč, hrábě… Každému co je mu libo.

Fantazie? Ne tak docela. Budějovice nedávno poptávaly městského zahradníka. Funkce je to poměrně nezvyklá, alespoň v rámci Vysočiny. Hlavní důvod, proč radnice zahradníka hledá, je však zcela chvályhodný. Dotyčný člověk má přijít s nápady, jak se co nejlépe starat o zeleň, jak vylepšit stav místní květeny či jak vhodně pečovat o travnaté plochy. Prostě aby bylo město ještě hezčí, než je nyní. Netrvalo dlouho a takový člověk se skutečně našel. Vysokoškolák, s dobrým vztahem k přírodě, inovativní, navíc i schopný vést kolektiv. Je tu ale jeden háček. Tento odborník může Moravským Budějovicím věnovat jen dva dny v týdnu. A tak se nyní hledá další městský zahradník, který by tohoto doplňoval.

V Moravských Budějovicích hledají dalšího městského zahradníka

Budějovice mají ale zeleně spoustu, a tak by se vlastně ani nebylo čemu divit, kdyby po druhém zahradníkovi přišel na řadu třetí, po něm čtvrtý, pátý atd. V ideálním případě by každý člověk v Budějovicích mohl být sám sobě zahradníkem s radostí pracující na městských záhonech.

Škoda, že už nežije Karel Čapek, jenž si pro sazeničky svých květinek dojížděl do nedalekých Jaroměřic. Kdyby viděl onen zápal, který Moravskobudějovičtí věnují svým pozemkům, jistě by ho to inspirovalo k sepsání druhého dílu Zahradníkova roku.