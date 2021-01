Padá mi internet a snažím se dát dětem učivo na zítra na web, postěžovala si ředitelka školy v Radňovicích na Žďársku. Koronavirus si na Vysočině vyžádal podle hygieniků od začátku pandemie přes pět set obětí. Jenže ve skutečnosti jsou obětí statisíce. Celá jedna covidová generace nedouků a budoucích konzumentů sociálních dávek.

Jsou už nezvladatelní, postěžovala si kamarádka na adresu svých vnuků. Ti v takzvané distanční výuce, co trvá už druhý rok zdivočeli. Chybí jim sociální kontakt i řád. Pro děti, rodiče, ale i některé učitele bylo zavedení distanční výuky jako přesednout z rozjetého auta do volského potahu. A výsledky budou podobné. Třeba učňovské obory se podle ředitelů odborných učilišť distančně bez praxe učit nedají. Který student má doma dílnu nebo si může v bytě v paneláku postavit cvičnou zeď? Pustil by si někdo do bytu „virtuálního“ instalatéra nebo elektrikáře?